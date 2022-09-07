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69-я параллель

Стали известны прогнозы по состоянию раненого белого медведя с Диксона

В Московском зоопарке сообщили прогнозы по состоянию раненого медведя с Диксона

Фото: пресс-служба Московского зоопарка / ТАСС

Раненый белый краснокнижный медведь, который был доставлен из Красноярского края в Москву, проснулся после анестезии. О прогнозах по его состоянию сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, ее цитирует РИА Новости.

«Одной из вероятных причин пареза задних конечностей специалисты называют отек спинного мозга. Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике», — сказала Акулова.

Операцию животному решили отложить из-за стресса после перелета. Врачи осмотрели медведя, ему проведут рентген. Медики также выяснят, вернется ли к животному подвижность.

5 сентября раненого медведя нашли в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью, его транспортировали в Москву.

Московские ветеринары обнаружили на теле животного множественные огнестрельные ранения картечью. Во время осмотра животного ветеринары нашли около 40 дробинок картечи разного диаметра, что может говорить о ее самодельном производстве.

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Анастасия Шейкина
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