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Водитель пустил собаку за руль автомобиля и попался полиции

В Израиле полиция задержала мужчину, разрешившего собаке прокатиться за рулем автомобиля

В Израиле задержали водителя, который разрешил своей собаке прокатиться за рулем. Об этом сообщает Y Net News.

Мужчина снял на видео пса, который сидел у него на коленях и держался за руль едущего автомобиля. Кадры, которые он опубликовал в соцсетях, попались на глаза сотрудникам дорожной полиции.

Они выяснили, что собаку пустил за руль 35-летний житель арабской деревни Эйн Наккуба, расположенной к западу от Иерусалима. Мужчину вызвали на допрос и предъявили ему обвинения в безответственном вождении.

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В полиции заявили, что своими действиями водитель подверг опасности других участников дорожного движения. Кроме того, оказалось, что он ездил на автомобиле без техосмотра.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина получил штраф за превышение скорости, к которому прилагался снимок его пса, сидящего за рулем. Собака внимательно смотрела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

Алиса Дмитриева
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