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Москвичи стали рекордно долго выплачивать ипотеку

ЦИАН: средний срок ипотеки на новостройки в Москве впервые достиг 25 лет
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В августе 2022 года жители Москвы стали рекордно долго выплачивать ипотеку — средний срок кредитования на первичном рынке в старых границах столицы впервые в истории достиг 300 месяцев или 25 лет. Такие данные приводят аналитики ЦИАН. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В расчетах специалисты учитывали данные из выписок Росреестра по сделкам с квартирами и апартаментами в новостройках, в которых указывается срок жилищного кредита. В ЦИАН добавили, что в Новой Москве ипотеку на строящиеся дома стали брать в среднем на 310 месяцев, а в Подмосковье — на 312 месяцев или 26 лет.

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По сравнению с 2019 годом, когда программы льготной ипотеки еще не было, срок кредитования в старой Москве вырос на семь лет, в Новой Москве — на восемь лет, а в Подмосковье — на девять лет. При этом чем выше класс новостроек, тем меньше срок ипотеки.

В Москве в новостройках массового сегмента средний срок кредитования достигает 305 месяцев (более 25 лет) в бизнес-классе — 289 месяцев (более 24 лет), а в премиальном классе — 240 месяцев (20 лет), отметили специалисты. Обычно рост среднего срока кредита связывают с потребностью заемщиков сократить ежемесячный платеж, пояснили в ЦИАН.

Ранее в Центробанке заявили, что россияне стали дольше всего за последние четыре года выплачивать ипотеку. По итогам июля средний срок жилищного кредитования достиг 22 лет и 11 месяцев.

Нина Ташевская
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