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Эрдоган назвал политику Запада по Украине провоцирующей

Президент Турции Эрдоган назвал политику Запада по Украине нацеленной на провоцирование

Фото: Markiian Lyseiko / Ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику западных стран по Украине и назвал ее нацеленной на провоцирование. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган пояснил, что не поддерживает подобный «провокационный курс», добавив, что Анкара продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины в целях урегулирования конфликта.

«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России», — сказал турецкий лидер.

В начале сентября Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Они подтвердили решимость действовать по плану работ на атомной электростанции (АЭС) «Аккую», а также подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей и условились о дальнейших контактах.

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Антон Похиляк
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