Эрдоган назвал политику Запада по Украине провоцирующей

Президент Турции Эрдоган назвал политику Запада по Украине нацеленной на провоцирование

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику западных стран по Украине и назвал ее нацеленной на провоцирование. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган пояснил, что не поддерживает подобный «провокационный курс», добавив, что Анкара продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины в целях урегулирования конфликта.

«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России», — сказал турецкий лидер.

В начале сентября Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Они подтвердили решимость действовать по плану работ на атомной электростанции (АЭС) «Аккую», а также подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей и условились о дальнейших контактах.

