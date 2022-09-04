Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС «Аккую»

Путин и Эрдоган подтвердили намерение действовать по плану работ на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В ходе беседы лидеры стран подтвердили решимость действовать по плану работ на атомной электростанции (АЭС) «Аккую». В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Эрдоган также подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей и установились о дальнейших контактах.

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано в мае 2010 года. Ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию к 2023 году, а вся станция будет запущена к 2025 году.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились обсудить актуальные вопросы на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в Самарканде 15-16 сентября.