Эрдоган и Путин проведут встречу на саммите ШОС

Эрдоган и Путин договорились обсудить актуальные вопросы на саммите ШОС в Самарканде

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились обсудить актуальные вопросы на саммите ШОС. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции, передает РИА Новости.

«Лидеры двух стран договорились подробно обсудить вопросы, наряду с другими пунктами повестки дня, во время встречи в Самарканде», — добавили там.

Самммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

Ранее Эрдоган выразил Путину соболезнования по поводу смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Турецкий лидер отметил значительную роль политика в истории страны.