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Эрдоган выразил соболезнования Путину по поводу смерти Горбачева

Президент Турции Эрдоган выразил соболезнования главе России Путину после смерти Горбачева

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Unsplash

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования, связанные со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева, президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, глава Турции Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным отметил значительную роль бывшего президента СССР Горбачева в истории страны и всего мира.

В субботу, 3 сентября, состоялась церемония прощания с политиком. На мероприятие приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На кадрах, опубликованных агентством, видно, как европейский лидер вошел в зал, держа в руках белые розы.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. 1 сентября Песков сообщил, что прощание с бывшим советским лидером пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.

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Мария Винар
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