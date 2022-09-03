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На церемонии прощания с Горбачевым появился европейский лидер

Премьер-министр Венгрии Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым

На церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, как европейский лидер вошел в зал, держа в руках белые розы. О приезде премьера в Москву ранее 3 сентября сообщил представитель венгерского правительства страны Золтан Ковач.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время этой поездки Орбан не встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ксения Жарова
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