Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Дмитрий Медведев перешел на феминитивы

Зампред СБ Медведев использовал феминитив «премьерша», высказываясь о Трасс

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram-канале назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, впервые использовал феминитив «премьерша» в своих публикациях.

По мнению Медведева, «новая премьерша» Трасс — некомпетентная и посредственная русофобка, которая не имеет элементарных представлений о политике, но желает во всем победить Россию. Кроме того, как считает зампред СБ, новая глава правительства «косит» под Маргарет Тэтчер — первую женщину, занявшую этот пост в Великобритании, — однако при этом не обладает ее способностями, а также намерена преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, которые стали последствиями ее же «бредовых санкционных упражнений».

«Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется еще одна», — заключил Медведев.

Ранее зампред СБ не использовал феминитивы в публикациях в своем Telegram-канале.

6 сентября экс-глава британского МИД Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра страны. Королева Елизавета II поручила ей сформировать новое правительство, поскольку кабинет Бориса Джонсона расформировали вместе с его отставкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Херсоне назвали ориентировочную дату проведения референдума
Прибор для российской «Луны-25» пройдет дополнительные испытания
Умер писатель-фантаст Питер Страуб
Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ
Иностранный игрок «Спартака» объяснил решение остаться в России
Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon
Популярная российская ведущая рассказала об отношении мужа к ее откровенным фото
В ВОЗ заявили об умирающих от коронавируса каждые 44 секунды
Правоохранители задержали мужа застреленной в Новой Москве собачницы
Стало известно о влиянии погоды на распространение COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.