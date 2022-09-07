Медведев высказался о новом премьере Британии фразой «фрик-тетка пришла»

Зампред СБ Медведев назвал нового премьера Британии Лиз Трасс некомпетентной русофобкой

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс — некомпетентная русофобка, которая не имеет элементарных представлений о политике, но хочет во всем победить Россию. Так о ней высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла», — прокомментировал политик.

Зампред Совбеза заявил, что Лиз Трасс «косит под Маргарет Тэтчер», не обладая ее способностями даже на пять процентов. Кроме того, она рассчитывает преодолеть энергетический кризис и продуктовую инфляцию, которые стали следствием ее же «бредовых санкционных упражнений», добавил Медведев.

«Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска», — заключил политик.

6 сентября экс-глава британского МИД Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра страны. Королева Елизавета II поручила ей сформировать новое правительство, поскольку кабинет Бориса Джонсона расформировали вместе с его отставкой.