Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Екатеринбурге пройдут бесплатные показы уральского кино

В Екатеринбурге с 13 по 17 сентября пройдет Неделя уральского кино

Фото: Krists Luhaers / Unsplash

В Екатеринбурге в рамках Недели уральского кино пройдут бесплатные показы свыше 80 фильмов. Об этом пишет ТАСС.

В «Доме кино» с 13 по 17 сентября состоятся бесплатные показы анимационных, документальных и игровых фильмов, созданных в Свердловской области. Всего в программе заявлено свыше 80 картин.

«У нас будет 84 фильма в программе, из них 21 — игровой, 22 — документальных, и 41 анимационный фильм», — уточнил ответственный секретарь Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков.

Отмечается, что бесплатные билеты можно приобрести в кассах «Дома кино» и на сайте кинотеатра. По словам Полякова, главной задачей фестиваля является знакомство жителей Урала с «прекрасными киностудиями» и их «качественным контентом».

Ранее, в августе, благотворительный фонд «Синара» и «Галерея Синара Арт» в Екатеринбурге запустили образовательный онлайн-проект об изобразительном искусстве Урала с XX века до наших дней. Онлайн-платформа включает в себя лонгриды ведущих экспертов-искусствоведов и самые знаковые и показательные произведения уральского искусства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Херсоне назвали ориентировочную дату проведения референдума
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
Российский стилист перечислила модные вещи для любого возраста
Прибор для российской «Луны-25» пройдет дополнительные испытания
Умер писатель-фантаст Питер Страуб
Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ
Иностранный игрок «Спартака» объяснил решение остаться в России
Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon
Популярная российская ведущая рассказала об отношении мужа к ее откровенным фото
В ВОЗ заявили об умирающих от коронавируса каждые 44 секунды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.