В Екатеринбурге пройдут бесплатные показы уральского кино

В Екатеринбурге с 13 по 17 сентября пройдет Неделя уральского кино

В Екатеринбурге в рамках Недели уральского кино пройдут бесплатные показы свыше 80 фильмов. Об этом пишет ТАСС.

В «Доме кино» с 13 по 17 сентября состоятся бесплатные показы анимационных, документальных и игровых фильмов, созданных в Свердловской области. Всего в программе заявлено свыше 80 картин.

«У нас будет 84 фильма в программе, из них 21 — игровой, 22 — документальных, и 41 анимационный фильм», — уточнил ответственный секретарь Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков.

Отмечается, что бесплатные билеты можно приобрести в кассах «Дома кино» и на сайте кинотеатра. По словам Полякова, главной задачей фестиваля является знакомство жителей Урала с «прекрасными киностудиями» и их «качественным контентом».

Ранее, в августе, благотворительный фонд «Синара» и «Галерея Синара Арт» в Екатеринбурге запустили образовательный онлайн-проект об изобразительном искусстве Урала с XX века до наших дней. Онлайн-платформа включает в себя лонгриды ведущих экспертов-искусствоведов и самые знаковые и показательные произведения уральского искусства.