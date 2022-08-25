В Екатеринбурге запустили онлайн-проект об истории уральского искусства

В Екатеринбурге запустили онлайн-платформу с лонгридами об изобразительном искусстве Урала

В Екатеринбурге благотворительный фонд «Синара» и «Галерея Синара Арт» запустили образовательный онлайн-проект об изобразительном искусстве Урала с XX века до наших дней. Об этом сообщает ТАСС.

На специальной онлайн-платформе собраны лонгриды от ведущих экспертов-искусствоведов, а также показаны самые знаковые и показательные произведения, отображающие художественный процесс Урала на протяжении полутора веков.

Сайт обновляется ежедневно. «Разделы заполняются постепенно, но познакомиться с некоторыми авторами, художниками и произведениями можно уже сейчас», — рассказала президент благотворительного фонда Наталья Левицкая.

Ранее в августе археологи Музея истории Екатеринбурга обнаружили в центре города древние артефакты времен основания города. Ученые нашли посуду и предметы быта, которые относятся к XVIII–XIX векам. Среди других находок — старинные сосуды из керамики (горшки и жаровни), гвозди и топор.