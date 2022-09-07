Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности до 22 сентября

Власти Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом написал губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, подобный режим в области продлен на 15 суток — он будет действовать до 22 сентября.

«Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность», — объяснил необходимость продления «желтого» уровня опасности Гладков.

Губернатор назвал принимаемые меры необходимыми.

6 сентября о продлении высокого уровня опасности сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных вещах и гражданах сотрудникам правоохранительных органов.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.