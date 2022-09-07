Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности до 22 сентября

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом написал губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, подобный режим в области продлен на 15 суток — он будет действовать до 22 сентября.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

«Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность», —  объяснил необходимость продления «желтого» уровня опасности Гладков.

Губернатор назвал принимаемые меры необходимыми.

6 сентября о продлении высокого уровня опасности сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных вещах и гражданах сотрудникам правоохранительных органов.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
Российские хакеры объявили кибервойну Японии
Пашинян оценил российских миротворцев в Карабахе
Российский таксист застрелил мужчину возле станции и выбросил тело в канаву
В России темнокожий пациент удивил хирурга просьбой изменить цвет его кожи
Путин отказал Западу в поставках энергоресурсов в ущерб России
Путин заявил о непрерывном контакте с Пашиняном по ситуации в Карабахе
В Монголии рассказали о новом российском газопроводе в Китай
Путин поручил «Росатому» подготовить дополнительные меры безопасности на ЗАЭС
Ротенберг оценил запрет на выезд российских специалистов за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.