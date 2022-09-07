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Россиянкам назвали способы выглядеть стройнее с помощью джинсов

Стилисты бренда Gloria Jeans: джинсы на высокой талии позволят скорректировать зону живота

Фото: пресс-служба Gloria Jeans

Стилисты модного бренда Gloria Jeans перечислили простые способы, которые помогут россиянкам выглядеть стройнее с помощью правильно подобранных джинсов. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 7 сентября.

Эксперты назвали расклешенные от бедра джинсы универсальными для всех типов фигуры. Рекомендуется обратить внимание на модели на высокой талии из плотного денима, поскольку они позволят визуально скорректировать зону живота и «вытянуть» силуэт. «Выбирайте джинсы в классическом цвете индиго без потертостей и лишних декоративных деталей. Чем лаконичнее модель, тем выгоднее смотрится фигура», — утверждают представители компании.

По словам стилистов, важным параметром считается длина изделия. Так, наиболее удачными являются прямые джинсы, а также модели свободного силуэта, низы которых частично или полностью закрывают обувь. «Беспроигрышно работает сочетание джинсов с обувью в тон. Например, темно-серый деним и черные ботильоны с острыми носками помогут зрительно казаться выше и сделают ноги длиннее», — отмечают специалисты.

Ранее в сентябре стилисты бренда Gloria Jeans раскрыли три необходимые в мужском гардеробе вещи на осень 2022 года. Утверждается, что самой практичной и универсальной одеждой являются толстовки из формоустойчивого футера, фланелевые рубашки в клетку и джинсы карго.

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Карина Черных
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