Apple представила новые iPhone

Корпорация Apple провела презентацию своих новых устройств

Apple провела ежегодную презентацию новых устройств. В линейку новых смартфонов вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Трансляция доступна на сайте компании.

Визуально новые устройства практически не отличаются от прошлогодних, не считая обновления «моноброви» старших девайсов. Один из важнейших апдейтов — поддержка спутниковой связи, которая может пригодиться в экстренных ситуациях. Опция будет работать с ноября в США и Канаде и окажется бесплатной в течение двух лет с момента покупки смартфона.

iPhone 14 — практически ничего нового

Место iPhone mini в новой линейке заняла модель iPhone 14 Plus с увеличенным до 6,7 дюймов экраном. Кроме того, это первый с 2017 года смартфон Apple с постфиксом Plus в названии. Не считая крупных габаритов, девайс отличается самой долгой автономной работой среди всех телефонов американского бренда. Однако точных значений компания не называет.

Как и ожидалось, iPhone 14 и 14 Max получили прошлогодний процессор A15, который использовали в смартфонах iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. По словам Apple, он оказался на 25 процентов мощнее чипа, используемого в iPhone 13. Базовый iPhone 14 остался с тем же экраном на 6,1 дюймов и радикально не отличается от своего предшественника — двойная камера, батарея на весь день работы, защитный экран из керамики, поддержка 5G и MagSafe. Стоимость новых телефонов будет начинаться с 799 и 899 долларов соответственно.

iPhone 14 Pro — отказ от «моноброви», постоянно включенный экран

Ключевые функции самых дорогих смартфонов Apple соредоточены на экране. Устройства получили обновленный экранный вырез, который заменил используемую с 2017 года «монобровь». Новый элемент будет меняться в зависимости от сценария использования и отображаемого на дисплее приложения. В Apple пообещали, что разработчики приложений смогут менять дизайн выреза.

Новые iPhone получили спутниковую связь Фото: Apple

Функция постоянного включенного дисплея позволяет отображать на заблокированном экране часы, виджеты и уведомления, практически не разряжая аккумулятор телефона. Подобная функция давно присутствует в Android-смартфонах.

Новые телефоны получили экраны на 6,1 и 6,7 дюйма с максимальной яркостью до 2000 нит, что в два раза больше, чем у прошлогодних флагманов. Также самые дорогие аппараты серии имеют новый процессор A16, созданный по четырехнанометровому техпроцессу с использованием 16 миллиардов транзисторов.

Изменения коснулись и задней панели — ведущий объектив основной камеры получил разрешение 48 мегапикселей, что значительно больше, чем 12 мегапикселей в прошлом поколении. Сообщается, что новый сенсор позволяет захватывать в два раза больше света, что положительно влияет на качество снимаемых в темноте изображений. Объективов все так же три: благодаря апдейту камера научилась фиксировать в два раза больше деталей в макрорежиме и снимать кинематографическое видео в разрешении 4К.

Стоимость iPhone 14 Pro составляет 999, 14 Pro Max оценили минимум в 1099 долларов. В этом году удорожания не произошло — цены остались на уровне моделей 13 Pro и 13 Pro Max.

Apple Watch Ultra — новые часы для экстремалов

Дизайн новых флагманских часов остался практически неизменным. Важнейшим отличием от предыдущих моделей стало наличие датчика температуры. Но его будет использовать только приложение для контроля женского здоровья и менструальных циклов.

В ранних версиях часов присутствовала функция обнаружения падения: устройство может позвонить в экстренные службы, если пользователю станет нехорошо. В новое поколение добавили функцию обнаружения автомобильных аварий. Еще одним важным нововведением оказался режим энергосбережения, который позволяет увеличить время автономного использования часов — его получат все модели часов, начиная с Apple Watch 4.

Стоимость GPS-версии часов составит 399 долларов, топовая модель с поддержкой сотовой связи оценили на 100 долларов дороже.

Очередное поколение доступных Apple Watch SE, которые не имеют ЭКГ и опцию замера уровня насыщения крови кислородом, получило минорное обновление. Часы за 249 долларов вышли с более быстрым процессором, функцией обнаружения падения и ДТП.

Совершенно новым устройством в линейке носимых гаджетов стали часы Apple Watch Ultra, ориентированные на профессиональных спортсменов. Модель получила усиленный титановый корпус, дополнительную настраиваемую кнопку, удучшенный GPS, еще один динамик и увеличенный аккумулятор. При определенных сценариях на одном заряде устройство сможет проработать 60 часов — примерно в 2-3 раза дольше классических Apple Watch. Девайс имеет сирену, которую может быть слышно на расстоянии до 190 метров, и функцию автоматического обнаружения погружений. Модель Ultra оценили в 799 долларов.

Apple Watch Ultra с повышенной защитой Фото: Apple

AirPods Pro — скромный апдейт

Первые наушники с функцией активного шумоподалвения вышли в 2019 году и оказались очень популярны на рынке. Спустя три года Apple обновила гарнитуру, выпустив устройство в том же дизайне, но с новым чипом H2 и улучшенной системой подавления внешних шумов, которая якобы позволяет отфильтровать в два раза больше шума. Незначительно изменили кейс, получивший отверстие для шнурка и динамики — чтобы было проще найти футляр в случае его потери. Аксессуар оценили в 249 долларов.

Дата начала продаж

Все новые устройства поступят в продажу 16 сентября. Однако в Россию Apple не поставляет свою технику и купить ее можно будет либо в рамках параллельного импорта, либо у неофициальных продавцов.