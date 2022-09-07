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Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в иномарке в Москве

«112»: тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Mercedes на набережной в Москве

Фото: телеграм-канал «112»

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в Mercedes на набережной Тараса Шевченко в Москве. На месте работают сотрудники полиции. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой источник.

На данный момент личность убитого еще не установлена, детали преступления выясняются. Источник канала также привел фото с места происшествия: на нем видна иномарка красного цвета, находящаяся под эстакадой. Какие-либо видимые повреждения на автомобиле отсутствуют.

Позднее правоохранители задержали предполагаемого убийцу мужчины на набережной Тараса Шевченко. Об этом «Ленте.ру» это сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова. По ее данным, подозреваемого собираются доставить в следственный отдел для допроса; с места преступления изъяли орудие убийства — оно было в автомобиле.

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Леонид Микуляк
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