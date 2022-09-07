СКР заявил о задержании предполагаемого убийцы мужчины на московской набережной

СКР: в Москве задержали предполагаемого убийцу мужчины на набережной Тараса Шевченко

В Москве правоохранители задержали предполагаемого убийцу мужчины на набережной Тараса Шевченко. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, мужчину собираются доставить в подразделение ведомства для допроса. Отмечается, что с места преступления изъяли орудие убийства.

Ранее на западе Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями в автомобиле Mercedes. Личность убитого еще не установлена, выясняются детали преступления. На фотографиях с места происшествия видна иномарка красного цвета, находящаяся без движения под эстакадой. Каких-либо видимых повреждений у авто нет.