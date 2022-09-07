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Российские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области

WarGonzo сообщил о переходе ВС России в контрнаступление на Харьковском направлении

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Ранее на этом участке фронта украинские войска предприняли попытку атаковать российские рубежи, однако она не увенчалась успехом. Армия России перешла в контрнаступление — пока пехота наносит удар на земле, отечественные истребители и штурмовики бьют «по скоплению личного состава противника и бронетехники».

«Еще ночью по тревоге были подняты наши товарищи, которых направили на отражение наступления врага у Балаклеи. Сейчас сообщают, что наши войска уже наносят встречный удар на Шевченковском направлении, куда рвется враг», — сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что ВСУ не оставляют попыток провести контратаку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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