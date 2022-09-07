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Федор Конюхов запланировал уникальную экспедицию

Путешественники Конюхов, Юнанов и Головатый в сентябре пересекут пустыню Гоби на траках

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российский путешественник Федор Конюхов вместе с мотопутешественниками Александром Юнановым и Игорем Головатым в сентябре отправятся в экспедицию по пустыне Гоби в Монголии на мотовездеходах. Об этом пишет «Интерфакс».

Путешественники планируют пересечь пустыню за две недели на трехколесных трайках (мотовездеходах-амфибиях). Длительность маршрута составит около 1,5-1,6 тысячи километров, он начнется от монгольского города Даланзадгада и будет идти вдоль китайской границы практически до границы с Россией. По словам Юнанова, экспедиция является «уникальной».

«Решили поехать в Гоби. А я в Гоби был, я же пересекал в 2009 году из Улан-Батора через всю Монголию на верблюдах и лошадях. Решили сейчас проверить нашу технику», — добавил Конюхов.

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Экспедиция стартует 10 или 11 сентября. Отмечалось, что изначально путешественники намеревались отправиться на Северный полюс или в Антарктиду, однако по ряду причин поездки отменялись. По предложению Конюхова, путешествие перенесли в пустыню Гоби.

Ранее в декабре 2021 года российский путешественник Федор Конюхов раскрыл процесс подготовки к экспедициям. Так, он рассказал, что сначала рождается идея, затем подготавливается техзадание, а потом его команда ищет тех, кто может спроектировать или построить транспорт, на котором будет осуществляться подвиг.

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Дарья Рыбак
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