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ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск

Журналист Коц заявил о попытке ВСУ отрезать линию снабжения российских войск

Фото: Shutterstock

Часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались отрезать линию снабжения российских войск. Об этом заявил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные пытаются развить наступление в сторону Шевченкова, откуда трасса ведет на Купянск. «Через него идет линия снабжения нашей Изюмской группировки», — пояснил он.

Журналист сообщил, что в этом направлении работает российская авиация и артиллерия. «С марша в бой вступают подтягивающиеся резервы», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по шести пунктам управления ВСУ. Атакованные пункты управления располагались в Харьковской области и на территории Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, российские войска поразили 47 артиллерийских подразделений, военную технику и живую силу противника в 143 районах.

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Варвара Кошечкина
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