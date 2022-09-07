Российские войска нанесли удар по шести пунктам управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении шести пунктов управления ВСУ

За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по шести пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атакованные пункты управления располагались в Харьковской области и на территории Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, российские войска поразили 47 артиллерийских подразделений, военную технику и живую силу противника в 143 районах.

Коношенков добавил, что Вооруженные силы России также уничтожили цеха по производству снарядов к украинским реактивным системам залпового огня «Ольха», располагавшиеся в районе Константиновки в ДНР.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 5360 единиц военной автомобильной спецтехники, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4855 бронемашин, 373 зенитных ракетных комплекса, 1897 беспилотников, 292 самолета и 152 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео нанесения ударов боевых вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ. На кадрах видно, как российский пилот заряжает ракеты в пусковую установку, готовит воздушное судно к вылету, а после получения координат цели на малой высоте совершает несколько пусков по объектам противника.