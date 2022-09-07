Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Билл Клинтон случайно оставил дочь в Кремле

Экс-госсекретарь США Клинтон вспомнила, как оставила единственную дочь Челси в Кремле

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Бывшая кандидатка на пост президента США Хиллари Клинтон в интервью журналисту Джимми Фэллону рассказала, как однажды вместе с супругом Биллом Клинтоном случайно оставила свою дочь в Кремле. Интервью доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Фэллон попросил Клинтон рассказать о самых сумасшедших случаях в ее семейных поездках. Демократка вспомнила поездку с семьей в Москву и понадеялась, что ее дочь Челси забыла о ней, так как «это был достаточно травматичный опыт».

По ее словам, Билл Клинтон, находившийся на посту президента США, был приглашен в Кремль с официальным визитом. Супружеская пара соблюдала формальности и должна была попрощаться, стоя у лимузина. Клинтон вспоминает, что они с мужем не сразу поняли, что в тот момент забыли дочь в Кремле. «Вы можете себе представить, я оставила своего единственного ребенка в Кремле!» — заявила бывший госсекретарь США.

Ранее бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как первый президент России устроил пьянку с американским лидером Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Ельцин приказал сотрудникам накрыть столик в туалете, так как Хиллари Клинтон не разрешала супругу выпивать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими войсками
В России начали серийно изготавливать ракеты «Ангара»
Ящик живых рептилий по ошибке принесли по неправильному адресу и напугали людей
Путин ответил на высказывания Борреля про фашистскую Россию
Путин высказался о нацизме в России и на Украине
Путин обвинил Украину в обстрелах ЗАЭС для привлечения внимания к себе
Назван расширенный состав сборной России на матч с Киргизией
Путин на ВЭФ пошутил про мерзнущий волчий хвост
Путин выступил против зеркального ответа на визовые ограничения для россиян
Росгвардейцы обнаружили опорный пункт ВСУ под Донецком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.