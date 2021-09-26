Бывший зять Ельцина рассказал о пьянке с Клинтоном в туалете Кремля

Бывший зять Ельцина: Клинтон любил выпить, однажды для него накрыли стол в туалете Кремля

Бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как первый президент России устроил пьянку с американским лидером Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Отрывок из книги Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно» опубликован на сайте «Эхо Москвы».

По словам Дьяченко, об этом случае ему рассказал сам Ельцин. Во время одного из приемов в Кремле супруга Клинтона Хиллари не разрешала ему выпить. «Билл в принципе любил "приложиться", но Хиллари его сдерживала», — отметил автор.

Ельцин приказал сотрудникам накрыть столик в туалете. «Понятное дело, туалет в Кремле необычный. Чистый и по размерам внушительный. Позволяет не только за столиком посидеть. Не стыдно там и даму на танец пригласить. Двум президентам там поставили столик с выпивкой и закусочкой под выпивку», — пояснил Дьяченко.

Ельцин «просигналил» Клинтону, что хочет поговорить с ним с глазу на глаз, и они вместе исчезли. Когда они вернулись, президент США был «веселенький». Хиллари Клинтон заметила, что муж выглядит подозрительно, но не поняла, почему, утверждает Дьяченко.

«Может, прочитает эти заметки и расшифрует тот старый сюжет. Надеюсь, что он окажется не самым болезненным в долгой череде ее "расшифровок"», — заключил бывший зять Ельцина.

Ранее министр труда и социальных вопросов СССР Валерий Паульман заявил, что во время визита в США в последние годы существования советского государства Ельцин призывал «все кончать» в Союзе, причем был в этот момент «полупьян».