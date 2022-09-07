Выпущенные в дикую природу леопарды освоились в горах Северной Осетии

Три леопарда, выпущенные в июле в дикую природу Северной Осетии, успешно адаптировались к новой среде. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые проанализировали повадки и рацион хищников Лео, Хосты и Лауры. Животные выросли в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском нацпарке. С момента выпуска за ними ведется беспрерывный мониторинг с помощью GPS-ошейников российского производства.

В представительстве WWF России в экорегионе Российский Кавказ рассказали, что самец Лео предпочитает передвигаться по верхнему ярусу — в горах с частыми спусками и подъемами. «Что касается Хосты и Лауры, то они держатся ниже и расходуют свои силы более экономно при выборе маршрутов, выбирая такие элементы рельефа, как долины рек», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников ИПЭЭ РАН, осуществляющих научную координацию программы, сначала выпущенные хищники выбирали для питания небольшую легкодоступную добычу: барсуков, енотовидных собак и шакалов, однако вскоре переключились на копытных и других крупных животных.

«Тот факт, что шакалы и волки нередко входят в рацион леопардов, благотворно влияет на экологическую ситуацию в регионе, повышая численность копытных. Это происходит не только благодаря снижению численности хищников из семейства псовых, но и тому, что волки и шакалы становятся осторожнее и перераспределяются по территории обитания леопардов», — объяснил директор представительства WWF России в экорегионе Российский Кавказ Валерий Шмунк.

По его словам, возвращение в природу хищника высшего порядка, которым является леопард, со временем не только позитивно скажется на популяциях диких копытных, но и снизит хищничество волка и шакала в отношении домашних животных.