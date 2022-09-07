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Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды

Ъ: владельца «золотого Стечкина» Зелимхана Мазаева арестовали в Москве за организацию НВФ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Зелимхан Мазаев, получивший известность 13 лет назад после предъявления ему прокуратурой Дубая заочного обвинения в убийстве экс-командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, арестован в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, Хамовнический суд Москвы арестовал подозреваемого как предполагаемого организатора незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В 2009 году дубайская прокуратура и уголовный суд пришли к выводу, что именно Мазаев застрелил Ямадаева на парковке жилого дома. Тогда сообщалось, что он выпустил три пути в свою жертву из гальванизированного под золото пистолета системы Стечкина.

В ноябре 2011 года Мазаев забыл свой пистолет в московском ресторане. Тогда он не смог предъявить документы на оружие.

В 2012 году он был госпитализирован в московскую больницу после того, как он ранил себя в бедро из травматического пистолета в кафе в торговом центре «Европейский». Он держал оружие за брючным ремнем, и когда он резко встал из-за стола, пистолет выстрелил.

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Марина Совина
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