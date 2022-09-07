Путин охарактеризовал работу МИД России

Президент Путин заявил, что российский МИД всегда действует зеркально

Российский МИД всегда действует зеркально, отвечая на недружественные шаги других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

«МИД все время действует зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком. Не нужно делать ничего, что не отвечает нашим интересам», — заявил российский лидер.

Ранее министерство иностранных дел России внесло в санкционные списки 25 американцев, включая актеров Шона Пенна и Бена Стиллера. Кроме Пенна и Стиллера, в числе попавших под рестрикции оказались замминистра торговли США Мэтью Аксельрод, сотрудник Института мировой политики Пол Гобл, а также сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли.

31 августа МИД России в качестве ответа на антироссийские санкции внес в национальный стоп-лист 55 граждан Канады. В список включили канадских политиков, общественных деятелей, а также 48 высокопоставленных военных.