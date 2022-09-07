На МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД после развязки с шоссе Энтузиастов

На внутренней стороне третьего километра МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

Уточняется, что транспортное средство загорелось после развязки с шоссе Энтузиастов. На месте работают сотрудники оперативных служб города.

Обстоятельства случившегося выясняются. Из-за возгорания авто движение по внутренней стороне дороги осуществляется по четырем полосам из пяти. Дептранс посоветовал водителям выбирать пути объезда.

Ранее на 106-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Легковой автомобиль наехал на грузовик, который стоял в правом ряду. Из-за того что машина влетела в фуру на огромной скорости, она наполовину ушла под грузовик. Погиб водитель легкового авто.