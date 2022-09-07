Актер Джейсон Момоа побрился налысо в знак протеста против загрязнения планеты пластиком

Американский актер, режиссер и сценарист Джейсон Момоа побрился налысо и удивил фанатов. Соответствующим видеороликом он поделился на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость выложил ролик, в котором он показал часть своих отрезанных прядей. При этом в кадре видно, что на заднем плане девушка сбривает с его головы оставшиеся волосы машинкой. «Ой, я никогда не чувствовал ветра прямо здесь», — с иронией сказал Момоа.

Актер объяснил в видео причину своего поступка. «Я делаю это в знак протеста против загрязнения мирового океана пластиком. Вилки и бутылки из данного материала загрязняют нашу землю и океан. Я сейчас нахожусь на Гавайях и вижу весь этот мусор прямо здесь. Это так грустно», — заявил он.

Многие поклонники удивились новому имиджу Момоа. «Никогда не думала, что доживу до этого дня. И где теперь этот горячий мужчина с длинными волосами?», «Вместо того чтобы брить голову, почему бы не сделать действительно что-то полезное для сохранения экологии?», «Что ты с собой сделал?», «Он больше не тот Аквамен, которого мы знали», «Волосы Момоа, покойтесь с миром», — высказывались они.

В августе голливудский актер Николас Кейдж перекрасил волосы в красный цвет. Пользовательница платформы Twitter выложила снимок 58-летнего актера, на котором видно, что он отрастил бороду и усы, но не стал окрашивать их в тон своей новой прически.