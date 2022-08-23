Актер Николас Кейдж перекрасил волосы в красный цвет и удивил фанатов

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Николас Кейдж сменил имидж и удивил фанатов. Соотвествующие снимок и комментарии появились в Twitter-аккаунте актрисы Морганны Брама.

Так, пользовательница сети выложила снимок 58-летнего актера, на котором он запечатлен с волосами ярко-красного цвета. При этом на кадре видно, что Кейдж отрастил бороду и усы, но не стал окрашивать их в тон своей новой прически. «Просто Ник Кейдж с новыми вишневыми волосами... Вот и все», — подписала публикацию Брама.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под поcтом. «Крутые красные волосы», — высказался один из юзеров. В то же время еще один пользователь сети удивился новому имиджу актера. «Коза с козлиной бородкой», — добавил он.

В августе сообщалось, что американская модель Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с супругом, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. 31-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черном мини-платье с новой прической. Известно, что ранее героиня материала предпочитала носить волосы чуть ниже плеч, однако в настоящее время нарастила длинные пряди до пояса.