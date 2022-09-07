На западе Москвы водитель наехал на ребенка с самокатом на зебре и скрылся

На западе Москвы водитель Lada наехал на ребенка с самокатом на зебре и скрылся

На западе Москвы водитель ВАЗ наехал на ребенка с самокатом на зебре и скрылся с места аварии. Видеозапись с камер наружного наблюдения в среду, 7 сентября, публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вечером 6 сентября на улице Главмосстроя у дома 5. На кадрах видно, как водитель автомобиля Lada совершает наезд на 12-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. После ДТП автомобилист скрылся с места.

В результате аварии пострадал ребенок, его увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени», сообщает столичная Госавтоинспекция.

Водителя удалось установить. Им оказался 19-летний парень из Подмосковья. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Ранее стало известно, что в Москве на пешеходном переходе на Новороссийской улице водитель Jaguar сбил женщину с ребенком. Он попытался скрыться с места происшествия, но его остановили очевидцы ДТП.