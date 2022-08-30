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В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком

В Москве на Новороссийской улице водитель Jaguar сбил женщину с ребенком на зебре

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Москве на пешеходном переходе на Новороссийской улице водитель Jaguar сбил женщину с ребенком. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако уехать ему не дали очевидцы ДТП.

Пострадавшего девятилетнего ребенка госпитализировали в центр Детской хирургии. О его состоянии не сообщается.

Ранее в Пресненском районе Москвы на переходе через Звенигородское шоссе самосвал сбил женщину с ребенком. Двух пострадавших доставили в больницу.

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Анастасия Шейкина
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