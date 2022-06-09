В Москве самосвал сбил женщину с ребенком
В Пресненском районе Москвы самосвал сбил женщину и ребенка
В Пресненском районе Москвы на переходе через Звенигородское шоссе самосвал сбил женщину с ребенком. Об этом сообщил источник KP.RU.
По его словам, двух пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники оперативных служб города.
Столичный Дептранс в своем Telegram-канале утверждает, что на шоссе произошло ДТП с участием одного пешехода. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда участка в Пресненском районе, подчеркнув, что движение в сторону центра на Звенигородском шоссе осуществляется по трем полосам из четырех.
7 июня в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Предварительно, причиной массовой аварии стало нарушение одним из водителей правил маневрирования.