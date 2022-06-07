Стали известны подробности массового ДТП в центре Москвы

Причиной массового ДТП в центре Москвы стало нарушение правил маневрирования

По предварительным данным, причиной массового ДТП в центре Москвы стало нарушение правил маневрирования одним из водителей. Подробности со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Предварительно, водитель выехал на соседнюю полосу, где задел другой автомобиль, который от удара выехал на встречку, столкнувшись еще с двумя транспортными средствами», — приводит агентство слова источника.

Об аварии с участием четырех машин стало известно ранее 7 июня. Данные о числе пострадавших разнятся: РЕН ТВ сообщает о трех, а ТАСС — о двух.

Телеканал РЕН ТВ также писал, что в ДТП на Новом Арбате пострадал сенатор от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов. Якобы он попал в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом пальца руки.

Позже эту информацию опровергла глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.