В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля

Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве

На Новом Арбате в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. О ДТП стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda, в результате аварии пострадали три человека.

О причинах ДТП не сообщается.

5 июня в Москве рядом со станцией метро «Парк культуры» в аварии также пострадали три человека. Тогда столкнулись три автомобиля, два из которых — иномарки.

В мае на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. Три пассажира автомобиля пострадали, их госпитализировали.