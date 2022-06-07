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В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля

Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве

Кадр: Известия

На Новом Арбате в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. О ДТП стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda, в результате аварии пострадали три человека.

О причинах ДТП не сообщается.

5 июня в Москве рядом со станцией метро «Парк культуры» в аварии также пострадали три человека. Тогда столкнулись три автомобиля, два из которых — иномарки.

В мае на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. Три пассажира автомобиля пострадали, их госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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