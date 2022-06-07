В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве
На Новом Арбате в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. О ДТП стало известно РЕН ТВ.
По данным телеканала, столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda, в результате аварии пострадали три человека.
О причинах ДТП не сообщается.
5 июня в Москве рядом со станцией метро «Парк культуры» в аварии также пострадали три человека. Тогда столкнулись три автомобиля, два из которых — иномарки.
В мае на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. Три пассажира автомобиля пострадали, их госпитализировали.