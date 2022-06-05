В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека

МВД сообщило, что три человека пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с тремя автомобилями на Садовом кольце недалеко от станции метро Парк Культуры в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по столице.

Как сообщил собеседник агентства в пресс-службе ГУ МВД по Москве, автомобильная авария произошла в результате столкновения между тремя легковыми автомобилями, в том числе, двумя иномарками. Одним из участников происшествия оказался водитель такси.

Ранее мужчина, который на внедорожнике насмерть сбил россиянку в Москве, прокомментировал ДТП. По его словам, он не помнит момент аварии. Кроме того, он ответил отрицательно на вопрос, был ли контакт с такси. Ранее, по сообщениям очевидцев, внедорожник подрезало такси, что послужило причиной аварии.