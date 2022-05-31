Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП

Сбивший насмерть на внедорожнике женщину в Москве заявил, что не помнит момент аварии

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Мужчина, который на внедорожнике насмерть сбил россиянку в Москве, прокомментировал ДТП. По его словам, он не помнит момент аварии, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

«Нет», — ответил водитель на вопрос корреспондента о том, видел ли он женщину, которая была на тротуаре.

Кроме того, он ответил отрицательно на вопрос, был ли контакт с такси. Ранее, по сообщениям очевидцев, внедорожник подрезало такси, что послужило причиной аварии.

Об инциденте стало известно 31 мая. Авария произошла на Дмитровском шоссе. Внедорожник вылетел на тротуар, где насмерть сбил женщину, после чего перевернулся. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что водитель не сумел справиться с управлением. По некоторым данным, у внедорожника марки Range Rover были госномера Армении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины
Россия выслала одного сотрудника посольства Черногории
Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей
В Совфеде назвали условие присоединения Херсонской области к России
Мужчина выиграл в лотерею 612 миллионов рублей и попал за решетку
Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП
Новые московские карты «Тройка» пометят «V»
В Госдуме отказались верить в потери России из-за эмбарго на нефть
Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью одежды
Впервые подробно исследованы квантовые процессы в макромире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.