Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП

Сбивший насмерть на внедорожнике женщину в Москве заявил, что не помнит момент аварии

Мужчина, который на внедорожнике насмерть сбил россиянку в Москве, прокомментировал ДТП. По его словам, он не помнит момент аварии, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

«Нет», — ответил водитель на вопрос корреспондента о том, видел ли он женщину, которая была на тротуаре.

Кроме того, он ответил отрицательно на вопрос, был ли контакт с такси. Ранее, по сообщениям очевидцев, внедорожник подрезало такси, что послужило причиной аварии.

Об инциденте стало известно 31 мая. Авария произошла на Дмитровском шоссе. Внедорожник вылетел на тротуар, где насмерть сбил женщину, после чего перевернулся. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что водитель не сумел справиться с управлением. По некоторым данным, у внедорожника марки Range Rover были госномера Армении.