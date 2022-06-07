Участие чеченского сенатора в ДТП в центре Москвы опровергли

Член СФ Святенко заявила, что чеченский сенатор Ахмадов не попадал в ДТП в центре Москвы

Сенатор от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов не был участником ДТП в центре Москвы. Такое опровержение сделала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, передает РИА Новости.

Помощница Ахмадова заверила, что «он живее всех живых», подчеркнула Святенко. «Чего вы мудрите, он жив-здоров. <...> Никуда он не попадал», — сказала член Совфеда, комментируя произошедшее ДТП.

Ранее сообщалось, что Ахмадов попал в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом пальца руки после ДТП на Новом Арбате.

О произошедшем в центре Москвы массовом ДТП стало известно во вторник, 7 июня. Отмечалось, что столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda. По сведениям РЕН ТВ, в аварии пострадали три человека.

В мае сообщалось, что на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. Три пассажира автомобиля пострадали, их госпитализировали.