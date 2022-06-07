Сенатор от Чечни пострадал в массовом ДТП в центре Москвы

РЕН ТВ: при столкновении четырех автомобилей в центре Москвы пострадал сенатор Ахмадов

При столкновении четырех автомобилей в центре Москвы пострадал сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, у пострадавшего подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом пальца руки.

О произошедшем на Новом Арбате массовом ДТП стало известно 7 июня. По информации телеканала РЕН ТВ, столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda. Причины аварии на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием рейсового микроавтобуса, который ехал из Темрюка в поселок Приморский. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии погибли четыре человека.