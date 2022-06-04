Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса на Кубани возросло

Число погибших в ДТП с участием рейсового микроавтобуса на Кубани возросло до четырех

Число пассажиров, погибших в результате ДТП с участием рейсового микроавтобуса на Кубани, возросло до четырех. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Также известно, что различные травмы получили все находившиеся в транспортном средстве пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Пострадавшие госпитализированы.

Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, в салоне было около 20 человек.

В региональном управлении Следственного комитета России проинформировали, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

О смертельной аварии в Темрюкском районе Кубани стало известно в субботу, 4 июня. Транспортное средство с пассажирами следовало из Темрюка в поселок Приморский. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.