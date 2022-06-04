На Кубани произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

Три человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Темрюкском районе Кубани

На Кубани произошло смертельное ДТП с участием рейсового микроавтобуса. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Авария произошла в субботу, 4 июня, в Темрюкском районе. Известно, что транспортное средство с пассажирами следовало из Темрюка в поселок Приморский. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате три человека погибли на месте, еще пятеро доставлены в местную больницу с травмами.

Днем ранее сообщалось, что на трассе М-7 «Волга» в Суздальском районе Владимирской области столкнулись автобус Neoplan с 40 детьми и легковой Renault, в результате ДТП погиб один человек. Предполагается, что водитель транспортного средства при торможении не справился с управлением и вылетел на встречную на полосу.

