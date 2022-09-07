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Россиянка обвинила супруга в надругательстве над шестилетней дочерью

Жительница Подмосковья обвинила мужа в сексуальном насилии над шестилетней дочерью

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жительница Подмосковья обвинила мужа в надругательстве над шестилетней дочерью — женщина написала на россиянина заявление в правоохранительные органы. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ, по ней фигуранту может грозить до десяти лет лишения свободы. Мужчину задержала полиция. Издание не сообщает, является ли он отцом жертвы предполагаемого преступления.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске суд арестовал 47-летнего местного жителя, обвиняемого в серии сексуальных нападений на девушек на протяжении 11 лет. Мужчине вменяется ряд статей УК РФ: «Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством», «Изнасилование с угрозой убийством», «Разбой с применением оружия» и «Кража».

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Леонид Микуляк
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