В Ульяновске поймали сексуального маньяка за серию нападений на девушек

В Ульяновске суд арестовал сексуального маньяка за серию нападений на девушек с 2011 года

В Ульяновске суд арестовал 47-летнего местного жителя, обвиняемого в серии сексуальных нападений на девушек на протяжении 11 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Словцев.

Мужчине вменяются статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством»), 131 УК РФ («Изнасилование с угрозой убийством»), 162 УК РФ («Разбой с применением оружия») и 158 («Кража»). До задержания он работал инструктором по вождению, женат, детей нет, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Следствие считает его серийным маньяком — первое нападение он совершил в 2011 году, и публикует его фотографию, чтобы потерпевшие, не заявлявшие о преступлении, могли его опознать и сообщить в правоохранительные органы.

По данным СКР, 11 августа 2011 года возле дома по проспекту Гая мужчина изнасиловал девушку, 28 декабря 2021 года он надругался над другой жертвой на улице Артема и похитил сотовый телефон.

12 января 2022 года возле дома по улице Аблукова обвиняемый напал с ножом на девушку, однако она сумела отбиться и убежать. 3 сентября 2022 года он совершил разбойное нападение на местную жительницу у дома на улице Локомотивной.

Эксперты установили его генотип, оставленный на местах преступлений.