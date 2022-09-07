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Назван самый выгодный месяц для отдыха в Турции

TourDom.ru: если отправиться в Турцию в ноябре, можно сэкономить до 40 процентов

Фото: Glloballookpress.com

Дешевле всего россияне могут провести отпуск в Турции в ноябре. Самый выгодный месяц для отдыха назвали эксперты портала TourDom.ru.

По информации туроператоров, многие отели на курортах республики планируют продлить летнюю концепцию до середины ноября — вся инфраструктура гостиниц будет действовать в полном объеме. Несмотря на это, при приобретении туров в ноябре можно сэкономить как минимум 20 процентов.

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Для сравнения, недельный тур в пятизвездочном Rixos Premium Belek с вылетом из Москвы 29 августа стоил около 370 тысяч рублей на двоих, в конце сентября количество номеров ограничено, а цена недельного отпуска находится на уровне 500 тысяч рублей. При этом если отправиться в Турцию в начале ноября, то заплатить нужно будет 221 тысячу рублей. То есть разница в стоимости август — ноябрь составляет более 40 процентов.

Кроме того, по словам турагентов, сэкономить на отдыхе от 20 до 40 процентов можно при раннем бронировании турпакетов.

Ранее в сентябре стало известно, что Министерство транспорта РФ разрешило турецким авиакомпаниям запустить 20 дополнительных рейсов в неделю в Россию. Замминистра ведомства Игорь Чалик рассказал, что дополнительные рейсы турецкие авиаперевозчики получили «в рамках паритета с российскими авиакомпаниями». 

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Валентина Процкова
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