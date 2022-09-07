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В Греции заявили о намерении Турции возродить Османскую империю

Глава МИД Греции Дендиас указал на желание Турции возродить Османскую империю

Фото: Engin Yapici / Unsplash

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция пытается возродить Османскую империю. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что стали появляться карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие. «Турецкая сторона утверждает, что эти острова находятся под греческой оккупацией. Заявляется постоянно и последний раз совсем недавно — сегодня, когда, я полагаю, вы были еще в Турции, — что "они могут внезапно прийти ночью", то есть вторгнуться на эти острова», — напомнил глава греческого МИД.

Дендиас также указал на тот факт, что напротив островов Эгейского моря находится «самый большой десантный флот в Европе и полноценная турецкая армия».

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции и Кипру в случае возникновения угрозы их национальному суверенитету.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовности Турции нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

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Марина Совина
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