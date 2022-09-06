Франция пообещала поддержать Грецию в случае конфликта с Турцией

Глава МИД Франции Колонна пообещала занять сторону Греции в случае угрозы суверенитету

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции и Кипру в случае возникновения угрозы их национальному суверенитету. Ее слова приводит греческое общественное телевидение ERT.

О позиции Франции министр сообщила по итогу переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, который назвал «неслыханными» и «предосудительными» заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о вероятном жестком ответе, если «греческие провокации» не прекратятся.

«Но мы не останавливаемся. Мы не боимся. В нашей истории мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы отвергаем неоосманские нападки. Но я бы посоветовал всем, кто планирует нападения на Грецию, подумать три и четыре раза. Мы уверены в наших союзах и наших партнерах», — подчеркнул Дендиас.

В свою очередь, Колонна уверила его, что Франция поддержит Грецию при возможном конфликте. «Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету», — напомнила она.

Ранее Эрдоган предупредил о готовности Турции нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

