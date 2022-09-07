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Названы самые частые ошибки при выборе верхней одежды

Стилистка Ольга Захарец: важно правильно подобрать длину и цвет верхней одежды при покупке

Фото: Shutterstock

Стилистка Ольга Захарец назвала самые частые ошибки при выборе верхней одежды. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

По словам специалистки, в число самых распространенных недочетов при покупке входят неправильные длина и цвет наряда. Так, она посоветовала приобретать изделия до середины икры и ниже, которые удачно сочетаются как с брюками, так и с юбками, и отдавать предпочтение нейтральным оттенкам: бежевому, черному, серому, коричневому или хаки.

В то же время следует выбирать классические фасоны данных предметов гардероба из натуральных тканей и отказаться от дешевой фурнитуры, чтобы выглядеть более презентабельно. Кроме того, важно уделять внимание качеству наполнителя пуховиков, отметила Захарец. По мнению эксперта, в указанном случае более удобны в использовании синтетические материалы.

В августе российская стилистка Мария Свердликова назвала самую модную одежду осенью 2022 года. Так, в список вошли объемные косухи и бомберы, а также максимально длинные пальто. Кроме того, популярными в текущем сезоне станут костюмы-тройки, мини-юбки и широкие джинсы клеш с заниженной талией.

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Алина Гостева
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