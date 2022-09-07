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Минобороны сообщило о перехвате снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» под Херсоном

Минобороны России заявило о перехвате 20 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» под Херсоном
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Charles Rosemond / Wikimedia

В районах Каховской ГЭС, Новой Каховки и Голой Пристани в Херсонской области были перехвачены 20 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка Донецкой народной республики (ДНР), Любимовка Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

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Кроме того, была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки Луганской народной республики (ЛНР), добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве заявили, что союзные войска уничтожили свыше 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Украинские военные были ликвидированы в результате успешных действий союзных войск в районе населенных пунктов Вернополье и Краснополье, уточнили в Минобороны.

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Сергей Истомин
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