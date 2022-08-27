Минобороны заявило о ликвидации более 200 бойцов ВСУ на Харьковском направлении
Союзные войска уничтожили более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там добавили, что украинские военные были ликвидированы в результате успешных действий союзных войск в районе населенных пунктов Вернополье и Краснополье. Бойцы ВСУ входили в 30-ю механизированную и 95-ю десантно-штурмовую бригаду.
Помимо этого, российские военные уничтожили более 130 боевиков в Херсонской области — удар по ним был нанесен, когда они предприняли попытку скрытно форсировать реку Ингулец, уточнили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что военные двух бригад ВСУ в связи с большими потерями и утратой боеспособности оставили свои позиции и убыли из районов боевых действий.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.