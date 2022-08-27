Минобороны заявило о ликвидации более 200 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 200 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Союзные войска уничтожили более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что украинские военные были ликвидированы в результате успешных действий союзных войск в районе населенных пунктов Вернополье и Краснополье. Бойцы ВСУ входили в 30-ю механизированную и 95-ю десантно-штурмовую бригаду.

Помимо этого, российские военные уничтожили более 130 боевиков в Херсонской области — удар по ним был нанесен, когда они предприняли попытку скрытно форсировать реку Ингулец, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что военные двух бригад ВСУ в связи с большими потерями и утратой боеспособности оставили свои позиции и убыли из районов боевых действий.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.