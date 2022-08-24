Шойгу объяснил замедление темпов наступления в ходе спецоперации

Шойгу объяснил замедление темпов наступления в ходе СВО решением минимизировать жертвы

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. Так его объяснил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, в ходе спецоперации российские власти строго соблюдают нормы гуманитарного права и наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса.

При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на взятых под контроль территориях российские военные оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США на Украине преследуют цель добиться стратегического истощения России для устранения конкуренции и предупреждения другим странам, которые проводят независимую внешнюю политику.