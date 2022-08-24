Шойгу назвал цель США на Украине

Глава Минобороны Шойгу назвал целью США на Украине стратегическое истощение России

США на Украине преследуют цель добиться стратегического истощения России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, которые проводят независимую внешнюю политику. Такое мнение высказал глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого», — подчеркнул министр и заявил, что Москва, в свою очередь, прилагала много усилий для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях.

Коллективный Запад отказался учитывать озабоченности России по гарантиям взаимной безопасности, «в первую очередь — по нейтральному статусу Украины», считает Шойгу. Он отметил также, что поставки Западом вооружений Украине затягивают конфликт и преумножают число человеческих жертв.

Ранее министр обороны заявил, что Вашингтон и его союзники оказывают беспрецедентное давление на независимые страны.